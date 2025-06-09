После триумфальной победы в Даугавпилсе Андрей Элксниньш заговорил о президентских выборах

Такой результат позволил партии Элксниньша добиться самого значительного успеха на муниципальных выборах 2025 года, поскольку ни одной другой политической силе не удалось получить столько число мандатов ни в одном самоуправлении. "Спасибо вам за доверие и поддержку! Нас ждет много работы. Мы смогли объединить Даугавпилс — мы должны суметь объединить Латгале. И я верю — у нас это получится! Это доказательство того, во что я всегда верил: Даугавпилс умеет объединяться! И именно поэтому идеи партии "Sarauj, Latgale!" о создании единой нации, способной объединяться и отстаивать свои интересы, нашли здесь — в столице Латгале — такой мощный отклик", — сказал Элксниньш после объявления результатов.