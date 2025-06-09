После триумфальной победы в Даугавпилсе Андрей Элксниньш заговорил о президентских выборах
В Даугавпилсе 14 из 15 депутатских мандатов получила партия действующего мэра города Андрея Элксниньша "Sarauj, Latgale!". После победы лидер партии призвал Сейм изменить Конституцию, чтобы ввести прямые выборы мэров, а также внедрить мажоритарную избирательную систему на парламентских выборах. Кроме того, Элксниньш считает, что в Латвии необходимо ввести прямые выборы президента.
Из других партий только "Latvijas attīstībai" удалось получить одно место в думе Даугавпилса. Остальные политические силы не преодолели пятипроцентный барьер, однако пять списков — "Латвия на первом месте" и объединенный список Латгальской партии, объединенный список Даугавпилсской краевой партии и Латвийской зеленой партии, Национальное объединение, партия "Даугавпилс — мой город" и партия "За стабильность" — подошли к барьеру близко, набрав от 3% до 4,8%.
Такой результат позволил партии Элксниньша добиться самого значительного успеха на муниципальных выборах 2025 года, поскольку ни одной другой политической силе не удалось получить столько число мандатов ни в одном самоуправлении. "Спасибо вам за доверие и поддержку! Нас ждет много работы. Мы смогли объединить Даугавпилс — мы должны суметь объединить Латгале. И я верю — у нас это получится! Это доказательство того, во что я всегда верил: Даугавпилс умеет объединяться! И именно поэтому идеи партии "Sarauj, Latgale!" о создании единой нации, способной объединяться и отстаивать свои интересы, нашли здесь — в столице Латгале — такой мощный отклик", — сказал Элксниньш после объявления результатов.
"Для того чтобы Латгале и Латвия могли развиваться и процветать, необходимы глубокие конституционные перемены. Народу Латвии нужно вернуть уважение к самому себе и доверие к власти! Во-первых, нам необходимы прямые выборы мэров, чтобы города возглавляли не безликие коалиции, а те, кого выбрал народ. Во-вторых, как минимум половину депутатов Сейма нужно избирать по мажоритарной системе, чтобы депутат лично отвечал перед своим избирателем, а не прятался за партийным списком. В-третьих, необходимы прямые выборы президента, чтобы глава государства не зависел от партий и мог быть самостоятельным решающим лицом в кризисных ситуациях", — заявил Андрей Элксниньш.