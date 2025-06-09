Нужно ли платить алименты, если ребенок летом работает? А если родитель находится за границей?
Если родитель, обязанный выплачивать алименты, находится за границей или ребенок летом подрабатывает, это не освобождает от обязательств по уплате алиментов, пояснил директор Администрации гарантийного фонда алиментов Эдгар Лицитис.
«Как потребовать алименты, если родитель, обязанный их выплачивать, находится за границей? И нужно ли платить алименты, если ребенок, например, летом работает?» — с таким вопросом в эфире передачи TV24 «Uz līnijas» обратился один из зрителей.
Директор Администрации гарантийного фонда алиментов Эдгар Лицитис пояснил: если ребенку еще нет 18 лет и он подрабатывает летом, обязанность по уплате алиментов сохраняется — даже в те месяцы, когда ребенок получает заработную плату.
Однако если ребенок достиг совершеннолетия, но продолжает учебу в средней школе и при этом имеет доход, государство не выплачивает алименты из фонда, если доход совершеннолетнего ребенка достигает уровня минимальной зарплаты.
Что касается ситуации, когда родитель, обязанный платить алименты, находится за границей, но не выполняет свои обязательства, — волноваться по этому поводу не нужно, отметил Лицитис. Следует обратиться в Гарантийный фонд алиментов, где примут решение о выплате. «Администрация фонда принимает решение, выплачивает средства, а дальше — это уже дело государства: найти должника и взыскать с него сумму», — подчеркнул он.