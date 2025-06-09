Нужно ли платить алименты, если ребенок летом работает? А если родитель находится за границей?

Что касается ситуации, когда родитель, обязанный платить алименты, находится за границей, но не выполняет свои обязательства, — волноваться по этому поводу не нужно, отметил Лицитис. Следует обратиться в Гарантийный фонд алиментов, где примут решение о выплате. «Администрация фонда принимает решение, выплачивает средства, а дальше — это уже дело государства: найти должника и взыскать с него сумму», — подчеркнул он.