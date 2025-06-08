Политолог: "Нацобъединение может претендовать на пост мэра Риги"

Метла-Розентале предположила, что с одной стороны Национальное объединение может объединиться с Объединенным списком, что дало бы им большее общее число голосов в думе — и тогда новым мэром мог бы стать представитель ОС. С другой стороны, по ее мнению, и само Нацобъединение может претендовать на пост мэра, поскольку важным аргументом может стать тот факт, что избиратель проголосовал за национальные ценности.