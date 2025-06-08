Политолог: "Нацобъединение может претендовать на пост мэра Риги"
Следующим председателем Рижской думы может и не стать представитель партии «Прогрессивные», заявила в интервью агентству LETA политолог, преподаватель факультета социальных наук Рижского Страдиня университета Лелде Метла-Розентале.
По ее словам, кандидат на пост мэра Риги от «Прогрессивных» Виестурс Клейнбергс публично заявил, что начнет переговоры с другими политическими силами по формированию коалиции в Рижской думе. Однако, по мнению политолога, победа «Прогрессивных» среди других партий латышского электората не была достаточно убедительной.
Метла-Розентале предположила, что с одной стороны Национальное объединение может объединиться с Объединенным списком, что дало бы им большее общее число голосов в думе — и тогда новым мэром мог бы стать представитель ОС. С другой стороны, по ее мнению, и само Нацобъединение может претендовать на пост мэра, поскольку важным аргументом может стать тот факт, что избиратель проголосовал за национальные ценности.
Комментируя возможность создания коалиции из партий латышского электората, политолог отметила, что у этих партий нет иного пути или возможности отступить — им необходимо держаться вместе, чтобы получить большинство. «Альтернативы предполагают, например, сотрудничество с «Латвия на первом месте», но такой вариант сильно разочарует их избирателей», — добавила она.