Французские компании начнут производство дронов на территории Украины
Французские компании начнут производство дронов на территории Украины, сообщил министр обороны Франции Себастьен Лекорню, на которого ссылается газета Le Monde.
По словам министра, речь идет о сотрудничестве между одним из ведущих французских автопроизводителей и небольшим или средним предприятием оборонной отрасли. «Они совместно создадут заводы в Украине, где будут собираться беспилотники», — заявил Лекорню, охарактеризовав проект как «взаимовыгодное партнерство».
Министр не уточнил типы дронов и их конкретное назначение, но отметил, что часть продукции будет предназначена для нужд украинской армии, а другая — для использования во Франции. Он добавил, что французские военные смогут применять эти беспилотники во время учений, максимально приближенных к условиям, в которых сегодня ведет боевые действия Украина.
Лекорню подчеркнул, что на украинских предприятиях будут работать украинские специалисты. По его словам, Украина уже продемонстрировала высокий уровень компетентности в разработке беспилотников и практический подход к созданию стратегий их применения. «Украинцы превосходят нас не только в способности разрабатывать дроны, но и в умении создавать для них современные боевые доктрины», — отметил министр.