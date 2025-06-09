Французские компании начнут производство дронов на территории Украины

Министр не уточнил типы дронов и их конкретное назначение, но отметил, что часть продукции будет предназначена для нужд украинской армии, а другая — для использования во Франции. Он добавил, что французские военные смогут применять эти беспилотники во время учений, максимально приближенных к условиям, в которых сегодня ведет боевые действия Украина.