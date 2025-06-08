Номером телефона можно будет не делиться! WhatsApp готовит важное обновление
WhatsApp вводит возможность использования имен пользователей, так что скоро можно будет не делиться своим номером телефона.
Популярное приложение, принадлежащее компании Meta, наконец-то получит функцию, которая кажется настолько базовой, что непонятно, почему ее до сих пор не было: юзернеймы.
На данный момент для входа в WhatsApp все еще требуется номер телефона, но это, похоже, скоро изменится. Согласно информации от WABetaInfo — ресурса, отслеживающего обновления бета-версий WhatsApp, в новой версии беты (25.17.10.70) компания работает над функцией добавления имен пользователей. Пока эта возможность недоступна для тестирования, но разработки уже ведутся.
Как это будет работать: пользователи WhatsApp смогут создать уникальное имя пользователя, состоящее из букв и цифр. Специальные символы использовать нельзя (исключения — точки и подчеркивания).
В целях безопасности имя не может начинаться с www. или заканчиваться, например, на .com, чтобы избежать попыток выдать себя за веб-сайты. Занятые имена будут недоступны для повторного использования.
Если кто-то из ваших собеседников сменит свое имя пользователя, в чате появится системное сообщение с уведомлением об этом.