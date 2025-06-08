Номером телефона можно будет не делиться! WhatsApp готовит важное обновление

На данный момент для входа в WhatsApp все еще требуется номер телефона, но это, похоже, скоро изменится. Согласно информации от WABetaInfo — ресурса, отслеживающего обновления бета-версий WhatsApp, в новой версии беты (25.17.10.70) компания работает над функцией добавления имен пользователей. Пока эта возможность недоступна для тестирования, но разработки уже ведутся.