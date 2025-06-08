Уже в ближайшие годы люди смогут отращивать утраченные зубы
В то время как кости обладают способностью заживать после перелома, зубы у человека вырастают заново только один раз — после утраты молочных в детстве. Сейчас японские ученые проводят испытания лекарства, которое может стать альтернативой очень дорогим и сложным зубным имплантам.
Если все пойдет по плану, выращивание зубов может стать доступным уже к 2030 году. Разработанное в Исследовательском медицинском институте больницы Китана (Осака) лекарство действует с использованием белка USAG-1, который обычно тормозит развитие зубов. В экспериментах на животных такой подход успешно активировал дремлющие зачатки зубов, вызывая рост новых зубов у мышей и хорьков.
Ученые выяснили, что у людей в деснах скрыты зачатки зубов третьего поколения, которые можно активировать с помощью правильной стимуляции. В настоящее время в клиническом исследовании, начавшемся в сентябре прошлого года в больнице Киотского университета, участвуют 30 мужчин в возрасте от 30 до 64 лет, у которых отсутствует как минимум один зуб. Препарат вводится внутривенно. Первая фаза продлится до августа и направлена на оценку безопасности лекарства. До сих пор в исследованиях на животных серьезных побочных эффектов не наблюдалось.
Если испытания пройдут успешно, следующим этапом станут исследования с участием детей от двух до семи лет, страдающих врожденным отсутствием зубов (анодонтией), что встречается примерно у 1% людей. Руководитель проекта, профессор Кацу Такахаси, возглавляющий отделение стоматологии и челюстно-лицевой хирургии в больнице Китана, настроен оптимистично: "Эта технология абсолютно новая для мира. Я буду безмерно счастлив, если мы действительно увидим, как у людей вырастают новые зубы".