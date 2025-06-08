Уже в ближайшие годы люди смогут отращивать утраченные зубы

Ученые выяснили, что у людей в деснах скрыты зачатки зубов третьего поколения, которые можно активировать с помощью правильной стимуляции. В настоящее время в клиническом исследовании, начавшемся в сентябре прошлого года в больнице Киотского университета, участвуют 30 мужчин в возрасте от 30 до 64 лет, у которых отсутствует как минимум один зуб. Препарат вводится внутривенно. Первая фаза продлится до августа и направлена на оценку безопасности лекарства. До сих пор в исследованиях на животных серьезных побочных эффектов не наблюдалось.