"Прогрессивные" уже планируют переговоры о формировании коалиции в Рижской думе - как она может выглядеть
Партия "Прогрессивные" в понедельник планирует начать переговоры с другими политическими силами о формировании коалиции в Рижской думе, сообщил агентству LETA лидер списка "Прогрессивных" и кандидат на пост мэра Риги Виестурс Клейнбергс.
Он подчеркнул, что избиратели выразили свою позицию, поддержав "государственно мыслящие партии", и теперь этим политическим силам нужно приступить к работе и создать дееспособную коалицию. Клейнбергс заявил, что пригласит на переговоры все государственно мыслящие партии, призывая их работать на благо избирателей, открыто, без интриг и закулисных договоренностей.
Похожая коалиция была сформирована пять лет назад под руководством представителя "Прогрессивных" Мартиньша Стакиса, но распалась из-за внутренних разногласий.
Виестурс Клейнбергс выразил благодарность избирателям, которые проявили активность и показали, что рижане способны проголосовать за партии, ориентированные на западный курс развития столицы. Нынешний мэр Риги Вилнис Кирсис ("Новое Единство") и вице-мэр Эдвардс Ратниекс (Национальное объединение) признали, что инициатива переговоров о формировании коалиции по итогам выборов принадлежит "Прогрессивным".
В коалицию под руководством "Прогрессивных" могли бы войти Национальное объединение, "Новое Единство" и "Объединенный список". Согласно предварительным результатам после подсчета голосов на большинстве участков эти партии могут получить в столичной думе 35 из 60 мандатов.
Как сообщалось, по итогам подсчета голосов на большинстве избирательных участков на выборах в Риге лидирует партия Айнарса Шлесерса "Латвия на первом месте" (ЛПМ). В целом в Рижскую думу прошли семь списков, поэтому в столичном самоуправлении ожидается раздробленный состав и о создании коалиции договариваться придется как минимум трем партиям.
Согласно результатам подсчета на 152 из 164 участков, ЛПМ на данный момент получила 18,16% голосов, что обеспечит ей 13 из 60 депутатских мандатов в столичной думе. За партию "Прогрессивные" проголосовали 16,6% избирателей, за Национальное объединение - 14,16%, за "Новое Единство", представляемое нынешним мэром Вилнисом Кирсисом - 12,93%. Эти партии могут рассчитывать соответственно на 11, 10 и 9 депутатских мест. Общий список "Суверенной власти" и "Младолатышей" набрал 12,17% голосов, что дает ему восемь мандатов. На данный момент в думу также проходят еще две партии: "За стабильность!" - 6,94% голосов (пять мандатов) и "Объединенный список" - 6,29% (четыре мандата). Остальные участвовавшие в выборах партии, включая "Для развития Латвии", "Согласие" и объединенный список Союза зеленых и крестьян и "Честь служить Риге", в Рижскую думу не прошли.
Явка на выборах в Риге составила 48,1%.