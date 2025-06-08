В Риге подсчитаны голоса избирателей на большинстве участков: лидирует Шлесерс, на втором месте - "Прогрессивные"
По итогам подсчета голосов на большинстве избирательных участков на выборах в Риге лидирует партия Айнарса Шлесерса "Латвия на первом месте" (LPV), свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.
В целом в Рижскую думу прошли семь списков, поэтому в столичном самоуправлении ожидается раздробленный состав и о создании коалиции договариваться придется как минимум трем партиям.
Согласно результатам подсчета на 152 из 164 участков, LPV на данный момент получила 18,16% голосов, что обеспечит ей 13 из 60 депутатских мандатов в столичной думе.
За партию "Прогрессивные" проголосовали 16,6% избирателей, за Национальное объединение - 14,16%, за "Новое Единство", представляемое нынешним мэром Вилнисом Кирсисом - 12,93%. Эти партии могут рассчитывать соответственно на 11, 10 и 9 депутатских мест.
Общий список "Суверенной власти" и "Младолатышей" набрал 12,17% голосов, что дает ему восемь мандатов. На данный момент в думу также проходят еще две партии: "За стабильность!" - 6,94% голосов (пять мандатов) и "Объединенный список" - 6,29% (четыре мандата).
Остальные участвовавшие в выборах партии, включая "Для развития Латвии", "Согласие" и объединенный список Союза зеленых и крестьян и "Честь служить Риге", в Рижскую думу не прошли. Явка на выборах в Риге составила 48,1%.