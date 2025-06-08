Бюллетени пришлось подсчитывать вручную.
В Латвии
Сегодня 08:37
После подсчета примерно трети участков на выборах в Риге лидирует партия Шлесерса
После подсчета данных примерно с трети избирательных участков в Риге в лидеры вырвалась партия политика Айнарса Шлесерса "Латвия на первом месте" (LPV), свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.
После обработки результатов с 59 из 164 участков, LPV получила 17,44% голосов. С отставанием менее чем в один процентный пункт следуют "Прогрессивные" — за них проголосовали 16,57%. Третье место занимает Национальное объединение с 14,85% голосов.
За "Новое Единство" рижане отдали 13,47% голосов. Далее следует совместный список Suverēnā vara и Объединение Jaunlatvieši, набравший 11,53%.
Порог в 5% преодолели еще две политические силы — партия "За стабильность!" с 6,8% и Apvienotais saraksts с 6,69%.
Относительно близко к барьеру для прохождения в думу находится также партия Latvijas attīstībai, набравшая 4,18% голосов.