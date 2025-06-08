ЦИК установила срок: все бюллетени должны быть подсчитаны не позднее 13:00 воскресенья
Все голоса на муниципальных выборах должны быть подсчитаны до 13:00 воскресенья, сообщил агентству LETA представитель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Андрей Вайварс. Он пояснил, что такое решение принято, учитывая, что Государственное агентство цифрового развития (VDAA), выступающее техническим организатором этих выборов, не смогло обеспечить автоматический подсчет голосов, в результате чего приходится переходить на ручной подсчет.
Учитывая, что сотрудники избирательных участков работали много часов без перерыва, решено предоставить им возможность отдохнуть при необходимости. Одновременно установлено, что отдых могут взять те участки, где уже произведено распределение голосов по спискам кандидатов. «VDAA признала, что новая система подсчета голосов не работает, поэтому подсчет необходимо проводить вручную. Нельзя больше тянуть с объявлением результатов дольше, чем установлено на заседании ЦИК — общество имеет право как можно скорее узнать итоги выборов», — подчеркнула председатель ЦИК Кристине Саулите.
Как уже сообщалось, директор VDAA Йоренс Лиопа оценит работу, проделанную по обеспечению избирательной системы. Он сообщил агентству LETA, что VDAA уже ранее проводило внутренние оценки, а также будет оценивать весь процесс подготовки к выборам, начавшийся еще до того, как он занял пост руководителя агентства.
На сложившуюся ситуацию уже отреагировали политики. Руководитель фракции «Новое Единство» в Сейме Эдмунд Юрьевиц заявил, что если технические проблемы с подсчетом голосов на муниципальных выборах не будут решены к полудню воскресенья, руководство ЦИК должно подать в отставку.
Ранее сообщалось, что на этих муниципальных выборах, включая избирателей, проголосовавших досрочно, явка составила 47,01% от числа имеющих право голоса, свидетельствуют обновленные данные ЦИК, хотя они еще не охватывают все избирательные участки. В том числе в субботу с 8:00 до 20:00 проголосовали 30,89% избирателей. Всего в этих муниципальных выборах могли принять участие 1 377 183 жителя Латвии. В этом году проголосовать можно было в 948 избирательных участках по всей Латвии. В день выборов, в субботу, участки работали с 8:00 до 20:00. В отличие от предыдущих муниципальных выборов, в этом году избиратели могли голосовать в любом участке своей самоуправления.