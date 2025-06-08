ЦИК установила срок: все бюллетени должны быть подсчитаны не позднее 13:00 воскресенья

Ранее сообщалось, что на этих муниципальных выборах, включая избирателей, проголосовавших досрочно, явка составила 47,01% от числа имеющих право голоса, свидетельствуют обновленные данные ЦИК, хотя они еще не охватывают все избирательные участки. В том числе в субботу с 8:00 до 20:00 проголосовали 30,89% избирателей. Всего в этих муниципальных выборах могли принять участие 1 377 183 жителя Латвии. В этом году проголосовать можно было в 948 избирательных участках по всей Латвии. В день выборов, в субботу, участки работали с 8:00 до 20:00. В отличие от предыдущих муниципальных выборов, в этом году избиратели могли голосовать в любом участке своей самоуправления.