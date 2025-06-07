Литва начала высаживать россиян с неправильными паспортами из поездов, курсирующих между Москвой и Калининградом

1 июня в МИД Литвы предупредили, что россияне больше не смогут поехать в страну по загранпаспорту старого образца. Однако ведомство отметило, что это правило не распространяется на россиян, которые едут по железной дороге транзитом через республику — из Калининграда на территорию России и обратно.