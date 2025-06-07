Литва начала высаживать россиян с неправильными паспортами из поездов, курсирующих между Москвой и Калининградом
Россиян с небиометрическими загранпаспортами начали высаживать на границе с Литвой из поездов, следующих в Калининградскую область и из нее на территорию остальной России.
Чтобы избежать такой участи, пассажирам рекомендовали покупать билет не позднее чем за 28 часов с обязательным оформлением упрощенного проездного документа на железной дороге. Также необходимо заранее заполнить анкету на сайте консульских учреждений Литовской Республики.
Если до отправления остается менее 28 часов, оформление проездного документа становится невозможным. Без этого документа пассажиру с небиометрическим загранпаспортом может быть отказано в пересечении границы Литвы даже при наличии шенгенской визы.
1 июня в МИД Литвы предупредили, что россияне больше не смогут поехать в страну по загранпаспорту старого образца. Однако ведомство отметило, что это правило не распространяется на россиян, которые едут по железной дороге транзитом через республику — из Калининграда на территорию России и обратно.
Жителям РФ становится все труднее попасть в ЕС, особенно в страны Балтии. Так, россиянам, владеющим недвижимостью рядом со стратегически важными объектами в Латвии, недавно запретили въезд в страну.