Латвия запретила въезд россиянам, владеющим недвижимостью у стратегически важных объектов

Председатель парламентского комитета Финляндии по надзору за разведкой Матс Лефстрем отметил в программе, что Финляндия очень внимательно следит за сделками по покупке земли и зданий вблизи военной и другой критически важной инфраструктуры в стране. Кроме того, финский парламент принял закон, запрещающий гражданам третьих стран приобретать недвижимость и землю, чтобы таким образом защитить военную и критически важную инфраструктуру государства. В программе подчеркивается, что латвийский парламент до сих пор не принял аналогичный закон.