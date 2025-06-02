Латвия запретила въезд россиянам, владеющим недвижимостью у стратегически важных объектов
Некоторым россиянам, владеющим недвижимостью рядом со стратегически важными объектами в Латвии, запретили въезд в страну, сообщает программа TV3 «Nekā personīga».
Как пояснили в Службе государственной безопасности (VDD), на основе полученной информации о рисках VDD в последние годы провела несколько проверок граждан России, владеющих недвижимостью в Латвии вблизи стратегически значимых объектов.
В отдельных случаях в результате этих проверок служба выявила риски для национальной безопасности Латвии, созданные гражданами России. По рекомендации VDD эти граждане России были включены в так называемый черный список, то есть список иностранцев, которым въезд в Латвию запрещен.
Председатель парламентского комитета Финляндии по надзору за разведкой Матс Лефстрем отметил в программе, что Финляндия очень внимательно следит за сделками по покупке земли и зданий вблизи военной и другой критически важной инфраструктуры в стране. Кроме того, финский парламент принял закон, запрещающий гражданам третьих стран приобретать недвижимость и землю, чтобы таким образом защитить военную и критически важную инфраструктуру государства. В программе подчеркивается, что латвийский парламент до сих пор не принял аналогичный закон.
В программе также отмечается, что опубликованные газетой The New York Times спутниковые снимки из космоса свидетельствуют о том, что Россия начала строительство военных баз у границы с Финляндией. Россия разместила как минимум 130 военных палаток в Каменске, примерно в 60 километрах от финской границы. Также построены склады для бронетехники в Петрозаводске и восстанавливается арктическая база «Североморск-2».
Между тем эксперт по вопросам безопасности и обороны Международного центра обороны и безопасности в Таллине Марек Кохвс отметил в программе, что Россия строит инфраструктуру не только вдоль финской границы, но также восстанавливает некоторые базы у границы с Балтийскими странами.