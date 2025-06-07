Зарегистрированный багаж превратился в настоящее золотое дно для авиакомпаний - они зарабатывают миллиарды

Только в прошлом году американские авиакомпании заработали на зарегистрированном багаже более 7 миллиардов долларов. Чтобы избежать лишних расходов, все больше людей предпочитает путешествовать с небольшими и легкими чемоданами, соответствующими требованиям к ручной клади. Однако если одной платы за зарегистрированный багаж оказалось недостаточно, все больше авиакомпаний теперь требуют оплату и за ручную кладь. Например, лоукостер Ryanair позволяет бесплатно брать на борт только небольшую сумку, которую можно разместить под сиденьем. За большую сумку или чемодан, которые нужно положить в верхний багажный отсек, придется заплатить — от 6 евро.