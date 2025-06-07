Зарегистрированный багаж превратился в настоящее золотое дно для авиакомпаний - они зарабатывают миллиарды
Только за прошлый год американские авиакомпании заработали более 7 миллиардов долларов на зарегистрированном багаже.
Авиакомпании Air Canada и Southwest недавно начали взимать плату за зарегистрированный багаж (именно за сам факт его регистрации, а не за превышение допустимого веса), сообщает BBC. Ранее за багаж, выбор места и еду не взималась дополнительная плата, но с появлением лоукостеров ситуация изменилась. Первой авиакомпанией в мире, которая начала брать деньги за зарегистрированный багаж, стала британская FlyBe в 2006 году. Позже другие авиакомпании последовали ее примеру, чтобы конкурировать с перевозчиками низких цен.
Только в прошлом году американские авиакомпании заработали на зарегистрированном багаже более 7 миллиардов долларов. Чтобы избежать лишних расходов, все больше людей предпочитает путешествовать с небольшими и легкими чемоданами, соответствующими требованиям к ручной клади. Однако если одной платы за зарегистрированный багаж оказалось недостаточно, все больше авиакомпаний теперь требуют оплату и за ручную кладь. Например, лоукостер Ryanair позволяет бесплатно брать на борт только небольшую сумку, которую можно разместить под сиденьем. За большую сумку или чемодан, которые нужно положить в верхний багажный отсек, придется заплатить — от 6 евро.
Схожую практику взимания платы за ручную кладь применяют и другие европейские авиакомпании, такие как EasyJet, Norwegian Airlines, Transavia, Volotea, Vueling и Wizzair.
Европейская организация потребителей (BEUC) подала жалобу в Европейскую комиссию, ссылаясь на постановление Суда Европейского союза от 2014 года, согласно которому за ручную кладь соответствующего размера не должна взиматься плата. BEUC подчеркивает, что, согласно этому решению, «перевозка ручной клади не может быть платной услугой, если она соответствует разумным условиям по весу и габаритам и соблюдает требования безопасности». Однако то, что именно считается «разумными условиями», остается неясным и четко не определено.
Доходы от дополнительных сборов, которые пассажиры платят авиакомпаниям за различные услуги — от багажа и выбора места до Wi-Fi, доступа в залы ожидания и питания — в этом году, по оценкам, достигнут 145 миллиардов долларов по всему миру. Дополнительные расходы уже составляют 14% от общего дохода отрасли, отмечает Международная ассоциация воздушного транспорта, представляющая интересы авиационной индустрии. Для сравнения: в прошлом году эта сумма составляла 137 миллиардов долларов.