Авиакомпании не хотят платить компенсации за задержку рейсов, и, похоже, в ЕС их поддержали
Государства Европейского союза (ЕС) поддержали план, позволяющий авиакомпаниям дольше задерживать рейсы до того, как пассажиры получат право на компенсацию.
В настоящее время пассажиры в Европе имеют право на компенсацию от 250 до 600 евро за рейсы, задержанные на три часа и более — в зависимости от дальности полета. Однако авиакомпании жалуются, что это влечет за собой значительные расходы и часто вынуждает их отменять рейсы вместо того, чтобы выполнять их с большой задержкой, поскольку это влияет на график полетов.
Согласно новой системе, порог для выплаты компенсации будет увеличен до четырех часов для рейсов на расстояние до 3500 километров или между городами внутри ЕС, а размер выплаты составит 300 евро.
Для более длинных рейсов право на компенсацию в размере 500 евро будет предоставляться только после шестичасовой задержки.
Европейская организация потребителей BEUC раскритиковала этот план, заявив, что он лишит большинства пассажиров права на компенсацию, поскольку большинство задержек составляет от двух до четырех часов.