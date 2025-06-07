Авиакомпании не хотят платить компенсации за задержку рейсов, и, похоже, в ЕС их поддержали

В настоящее время пассажиры в Европе имеют право на компенсацию от 250 до 600 евро за рейсы, задержанные на три часа и более — в зависимости от дальности полета. Однако авиакомпании жалуются, что это влечет за собой значительные расходы и часто вынуждает их отменять рейсы вместо того, чтобы выполнять их с большой задержкой, поскольку это влияет на график полетов.