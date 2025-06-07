В Латвии ищут надзирающих за общественными СМИ. Сколько платят на такой работе?

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Совет по реализации Меморандума о сотрудничестве неправительственных организаций и Кабинета министров (Совет Меморандума) продолжает второй этап открытого конкурса на должность члена Совета общественных электронных СМИ (SEPLP), выдвигаемого Советом. Во второй тур прошли семь претендентов.
Подать заявку на участие в конкурсе можно было до 26 мая, всего было получено 10 заявок. Процесс отбора организует Совет Меморандума в сотрудничестве с Государственной канцелярией. Отбор претендентов проходит в два этапа. На первом этапе оценивалось соответствие представленных документов требованиям конкурса и закона.
Во втором этапе претенденты на интервью объяснят свою мотивацию занять должность члена Совета общественных СМИ, представят свое видение приоритетов работы совета и развития общественных медиа, а также ответят на вопросы комиссии о ценностях демократического государства, общественных процессах, роли общественных СМИ, этике, основных принципах деятельности и управлении организацией в соответствии с компетенцией совета.
После второго этапа комиссия по оценке претендентов порекомендует Совету Меморандума наиболее подходящего кандидата или кандидатов для выдвижения на утверждение в Сейме. Решение о кандидате, которого выдвинуть на назначение в SEPLP, Совет примет на заседании 10 июня.
Совет SEPLP состоит из трех членов, которых утверждает Сейм. Одного члена выбирают депутаты Сейма, одного выдвигает президент государства. Кандидат от Совета Меморандума отбирается через открытый конкурс в соответствии с утвержденным порядком.
Хотя этого не требует Закон об общественных электронных СМИ и их управлении, решение о выборе кандидата через конкурс Совет Меморандума принял еще в 2021 году, когда впервые понадобилось выдвигать кандидатов в SEPLP.
После назначения на должность новый член SEPLP будет получать ежемесячную зарплату в размере 5196 евро (до уплаты налогов). Окончательное решение о выдвижении кандидата на утверждение в Сейм будет принято на заседании Совета Меморандума.
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