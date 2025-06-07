Что делать с русской музыкой во времена войны? Мнение латвийского композитора Яниса Лусенса
Многие в Латвии считают, что во времена войны даже музыка теряет нейтральность. Исполнять произведения авторов из страны-агрессора становится не просто выбором вкуса, а выражением политической и моральной позиции.
Музыка всегда была универсальным языком человечества — она способна объединять, утешать и даже выражать политическую позицию. Но что делать с музыкой, корни которой связаны со страной-агрессором, в момент, когда Россия развязала полномасштабную войну против Украины? Об этом в передаче TV24 "Nedēļa. Post scriptum" высказался латвийский композитор Янис Лусенс. По его словам, вопрос о том, уместно ли исполнять русскую музыку в период войны, весьма непрост.
«У меня было много разных конфликтов на эту тему, но я думаю, что какое-то время мы могли бы помолчать и обойтись без нее», — заявил Лусенс.
Он подчеркивает, что в России действительно есть множество талантливых композиторов и произведений, но в текущей ситуации исполнение русской музыки становится этически спорным. Это, по его мнению, неуместно, если речь идет о выражении позиции против военной агрессии.
«Конечно, жалко — очень талантливая музыка, выдающиеся авторы. Но сейчас такой момент, когда все это стоит отложить в сторону, чтобы таким образом выразить свое отношение к происходящему», — сказал композитор.
Лусенс также сослался на публикацию в социальных сетях, где рассуждалось о том, что собой представляет русская культура в контексте истории: «Там все либо расстреляны, либо сосланы. Что-то в этом не так», — процитировал он.