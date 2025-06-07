Что делать с русской музыкой во времена войны? Мнение латвийского композитора Яниса Лусенса

Музыка всегда была универсальным языком человечества — она способна объединять, утешать и даже выражать политическую позицию. Но что делать с музыкой, корни которой связаны со страной-агрессором, в момент, когда Россия развязала полномасштабную войну против Украины? Об этом в передаче TV24 "Nedēļa. Post scriptum" высказался латвийский композитор Янис Лусенс. По его словам, вопрос о том, уместно ли исполнять русскую музыку в период войны, весьма непрост.