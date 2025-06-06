Для промышленности в Латвии весна принесла положительные перемены

С улучшением ситуации в обрабатывающей промышленности еврозоны, где достигнуты самые большие объемы производства с середины 2023 года, наблюдается рост спроса и в латвийской промышленности. "В апреле этого года объемы производства в Латвии выросли в большинстве основных отраслей: в деревообработке на 8,3%, в производстве продуктов питания - на 13,8%, строительных материалов - на 15,8%, изделий из резины и пластмассы - на 15,2%, автомобилей, прицепов и полуприцепов - на 8,3%. Также на 15,7% увеличились объемы ремонта и установки оборудования. Наибольшее снижение зафиксировано в производстве химических веществ и продуктов (на 9%), компьютеров и электроники (на 6%), а также в производстве прочих неквалифицированных устройств (на 11,8%)", - сообщает Минфин.