ChatGPT научили подключаться к различным приложениям, например, к Gmail. Что это дает?

Компания OpenAI объявила о возможности подключения ChatGPT к Google Drive, Gmail, Outlook Teams и другим сервисам для получения контекста в реальном времени и предоставления более конкретных ответов. Чат-бот структурирует и наглядно презентует данные из документов, соблюдая разрешения организации на уровне пользователя, пояснили в компании.