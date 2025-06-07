ChatGPT научили подключаться к различным приложениям, например, к Gmail. Что это дает?
ChatGPT теперь умеет подключаться к Outlook, Teams, Gmail, Google Drive и другим сервисам.
Компания OpenAI объявила о возможности подключения ChatGPT к Google Drive, Gmail, Outlook Teams и другим сервисам для получения контекста в реальном времени и предоставления более конкретных ответов. Чат-бот структурирует и наглядно презентует данные из документов, соблюдая разрешения организации на уровне пользователя, пояснили в компании.
Вот список поддерживаемых сервисов, доступных в ChatGPT Deep Research для пользователей Plus, Pro, Team, Enterprise и Edu: Microsoft Outlook, Microsoft Teams, Microsoft SharePoint, Dropbox, Box, Google Drive, Gmail, Liner.
Админы организаций смогут создавать собственные коннекторы ChatGPT с использованием протокола Model Context Protocol или MCP. Собственные коннекторы позволят организациям использовать данные, доступные внутри их систем и других приложений в ChatGPT, наряду с предварительно созданными коннекторами.
Также OpenAI анонсировала функцию под названием режим записи или record mode для пользователей ChatGPT Team. Эта опция позволит записывать аудио встреч и получать расшифровки, сводки и другую информацию. Режим записи доступен пользователям Plus, Pro, Enterprise и Edu.
Новые функции стали частью усилий OpenAI по захвату рынка корпоративных клиентов искусственного интеллекта. В 2023 году компания запустила ChatGPT Enterprise, среди клиентов версии: Block, Canva, The Estée Lauder Companies и PwC. На следующий год состоялся запуск ChatGPT Team — вариант для небольших компаний или команд.