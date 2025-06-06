Компания Edge Autonomy запускает масштабное производство дронов в Риге: на открытии помещений побывала Эвика Силиня

"Мы работаем в Латвии уже более 15 лет и полны решимости продолжать партнерство в этом регионе, развивая связи, которые мы установили в Латвии, странах Балтии и Европейском союзе в целом, - отметил генеральный директор Edge Autonomy Стив Эдлич. - Это стратегически важное для нас место - не только потому, что Латвия уже давно является нашим надёжным партнером, но и потому, что мы находимся близко ко многим клиентам и программам, которые обслуживаем. Я всегда восхищаюсь высоким уровнем квалификации технических специалистов в Латвии и прогрессивными технологиями, которые создаются в этом регионе. Мы с нетерпением ждем следующего этапа развития".