Компания Edge Autonomy запускает масштабное производство дронов в Риге: на открытии помещений побывала Эвика Силиня
Международный производитель беспилотных летательных аппаратов Edge Autonomy 5 июня торжественно открыл новое производственное помещение площадью 10 000 м² в Риге, таким образом значительно расширив свою деятельность в Латвии. На данный момент на предприятии работают 270 сотрудников, и ожидается, что их число в ближайшее время вырастет.
Компания Edge Autonomy находится в фазе активного роста, наращивая инженерные, проектные и производственные мощности как в Латвии, так и за ее пределами. Спрос на автономные системы, передовую оптику и устойчивые решения в области энергетики продолжает расти, превращая новое производство в ключевой двигатель технологических инноваций и устойчивого развития компании.
"Мы работаем в Латвии уже более 15 лет и полны решимости продолжать партнерство в этом регионе, развивая связи, которые мы установили в Латвии, странах Балтии и Европейском союзе в целом, - отметил генеральный директор Edge Autonomy Стив Эдлич. - Это стратегически важное для нас место - не только потому, что Латвия уже давно является нашим надёжным партнером, но и потому, что мы находимся близко ко многим клиентам и программам, которые обслуживаем. Я всегда восхищаюсь высоким уровнем квалификации технических специалистов в Латвии и прогрессивными технологиями, которые создаются в этом регионе. Мы с нетерпением ждем следующего этапа развития".
"Латвия становится центром создания дронов. Это - наша сегодняшняя реальность. Я убеждена, что современная война немыслима без дронов. Мы должны защищать Латвию с помощью самых передовых технологий, именно поэтому мы инвестируем и будем инвестировать в инфраструктуру для дронов. Я рада, что такие компании, как Edge Autonomy, расширяют свою деятельность в Латвии. В правительстве мы целенаправленно трудимся над созданием инфраструктуры, которая позволит разработчикам сотрудничать с вооруженными силами, пограничной охраной и полицией для создания конкурентоспособных продуктов", - заявила премьер-министр Эвика Силиня.
Ранее компания занимала 5400 м², но благодаря новому производству эта площадь практически удвоилась. Это расширение позволит существенно увеличить объемы выпускаемой продукции, выполнять больший объем и создавать новые рабочие места.