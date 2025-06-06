ВИДЕО: в рижской квартире обнаружили запертую без еды и воды собаку - хозяев не видели несколько дней

Поскольку лай продолжал доноситься из квартиры, полицейские приняли решение проверить условия содержания животного и попросили старшего по дому открыть дверь. Внутри квартиры сотрудники полиции обнаружили коричневую таксу, поведение и внешний вид которой свидетельствовали о сильном стрессе и истощении. Кроме животного, в квартире никого не было. Полицейские зафиксировали, что у собаки не было ни еды, ни питьевой воды, а также места для естественных нужд — пол квартиры был покрыт мочой и фекалиями.