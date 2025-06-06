ВИДЕО: в рижской квартире обнаружили запертую без еды и воды собаку - хозяев не видели несколько дней
3 июня сотрудники Рижской муниципальной полиции, отреагировав на вызов о продолжительном лае собаки в одном из домов на улице Бривибас, провели профилактический осмотр, чтобы убедиться, что соблюдаются требования по благополучию животного.
На место происшествия полицейских у подъезда встретил старший по дому, который объяснил, что собака лает уже длительное время, а жильцов квартиры никто не видел несколько дней. Дверь квартиры никто не открыл.
Поскольку лай продолжал доноситься из квартиры, полицейские приняли решение проверить условия содержания животного и попросили старшего по дому открыть дверь. Внутри квартиры сотрудники полиции обнаружили коричневую таксу, поведение и внешний вид которой свидетельствовали о сильном стрессе и истощении. Кроме животного, в квартире никого не было. Полицейские зафиксировали, что у собаки не было ни еды, ни питьевой воды, а также места для естественных нужд — пол квартиры был покрыт мочой и фекалиями.
Учитывая выявленные нарушения, полицейские связались со службой спасения животных. Представитель службы прибыла на место и доставила животное в ветеринарную клинику. Считать чип с собаки не удалось — она была слишком взволнована и не подпускала к себе.
По факту произошедшего начато административное производство. За жестокое обращение с животными физическому лицу может быть назначен штраф от 100 до 2000 евро, юридическому — от 200 до 3500 евро, а также запрет на содержание животных сроком до двух лет.