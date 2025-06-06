Президент: Латвия должна целенаправленно заполнять пробелы в сфере обороноспособности

Ринкевич отметил, что на саммите НАТО в Гааге готовность союзников дать четкий сигнал о необходимости существенных вложений в укрепление потенциала сдерживания и обороны и мобилизацию оборонной промышленности будет иметь решающее значение. "Единый и сильный трансатлантический альянс - лучший сигнал для сдерживания российской агрессии", - отметил президент, подчеркнув приоритеты Латвии на саммите НАТО. Он также указал, что ответственность Латвии заключается в достижении поставленных перед ней целей по укреплению потенциала НАТО. Кроме того, в интересах Латвии, чтобы это же делали и все союзники.