За спиленный в Марупе дуб у виновной компании отберут земельный участок

Недвижимость по адресу улица Кантора, 115, в Марупе, на которой рос срубленный дуб, принадлежит упомянутой компании, которая вела строительство многоквартирного жилого дома как на этом участке, так и на соседнем — по адресу Кантора, 117. В октябре 2022 года охраняемое дерево на участке по адресу Кантора, 115, было срублено без предусмотренного нормативными актами разрешения Службы охраны природы на вырубку. Принятое судом решение о наказании предусматривает конфискацию в пользу государства недвижимости на Каньтора, 115, на которой рос уничтоженный дуб.