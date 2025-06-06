За спиленный в Марупе дуб у виновной компании отберут земельный участок
Рижский районный суд обязал компанию Zeninvest выплатить государству компенсацию в размере 27 500 евро за незаконную вырубку охраняемого дуба в Марупе, а также постановил конфисковать земельный участок, на котором росло дерево.
Суд в мае рассмотрел уголовное дело, выделенное в отдельное производство, по вопросу применения принудительных мер воздействия к юридическому лицу. Как сообщили в прокуратуре, суд постановил взыскать с юридического лица 27 500 евро в пользу государства за ущерб, нанесенный окружающей среде, и применил принудительную меру — конфискацию имущества.
Хотя в уголовном процессе по делу о вырубке дуба-великана в Марупе еще не удалось установить возможных виновных лиц, суд признал, что в деле собраны и зафиксированы достаточные доказательства, позволяющие утверждать, что физическое лицо, совершившее преступление, действовало в интересах конкретного юридического лица и было с ним связано.
Недвижимость по адресу улица Кантора, 115, в Марупе, на которой рос срубленный дуб, принадлежит упомянутой компании, которая вела строительство многоквартирного жилого дома как на этом участке, так и на соседнем — по адресу Кантора, 117. В октябре 2022 года охраняемое дерево на участке по адресу Кантора, 115, было срублено без предусмотренного нормативными актами разрешения Службы охраны природы на вырубку. Принятое судом решение о наказании предусматривает конфискацию в пользу государства недвижимости на Каньтора, 115, на которой рос уничтоженный дуб.
В Рижском районном суде рассматривается другое уголовное дело, связанное с выдачей разрешения на строительство таунхауса в Марупе рядом с тем самым дубом, который впоследствии был срублен. Заседание по этому делу продолжится 24 июля.
По нему на скамье подсудимых оказалась бывшая руководитель строительного управления Маруспского края Аида Скалберга. Как ранее сообщала прокуратура, ей предъявлено обвинение в халатном выполнении служебных обязанностей при принятии решения о выдаче разрешения на строительство в особо охраняемой природной территории на улице Кантора, напротив Марупской государственной гимназии.