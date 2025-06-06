Накануне выборов специалист признает, что в избирательной системе "не все было до конца протестировано"
Латвийская избирательная система проходит серьезное испытание: несмотря на тщательное тестирование, остаются непроверенные элементы. Эксперты заверяют, что безопасность улучшена, но инциденты показывают сложность защиты от киберугроз.
Вероятно, в новой избирательной системе есть элементы, которые не были протестированы до конца, сказала в передаче Латвийского телевидения "Утренняя панорама" руководитель учреждения по предотвращению инцидентов в сфере ИТ-безопасности Cert.lv Байба Кашкина. Она напомнила, что речь идет о новой системе, созданной специально для этих выборов, которая ранее не использовалась в избирательном процессе. И хотя Cert.lv, как и другие участники процесса, очень тщательно тестировала систему на предмет безопасности, вероятно, остались элементы, которые не были протестированы полностью.
Комментируя произошедшее в среду недоразумение, когда Центральная избирательная комиссия объявила о внешней угрозе для избирательной системы, а затем отозвала это сообщение, Кашкина пояснила, что часто трудно отличить, является ли поступающий поток запросов кибератакой или это просто множество запросов из легитимных источников. "Именно это и было главной причиной недоразумения", - сказала она.
"Понятно, что мы хотим обеспечить максимальную безопасность. Ранее тоже бывали случаи, когда, так сказать, слишком сильно "закручивались гайки". В результате система защиты срабатывает даже тогда, когда поступает большое количество легитимных запросов. Это было одной из причин проблем последних дней", - пояснила руководитель Cert.lv.
Отвечая на вопрос, готовы ли учреждения к предстоящему дню выборов, Кашкина отметила, что все задействованные учреждения работают над улучшением ситуации, чтобы сбои были минимальными или их не было совсем. "Я очень надеюсь, что это удастся, и выборы пройдут успешно", - сказала она.