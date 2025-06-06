Накануне выборов специалист признает, что в избирательной системе "не все было до конца протестировано"

Вероятно, в новой избирательной системе есть элементы, которые не были протестированы до конца, сказала в передаче Латвийского телевидения "Утренняя панорама" руководитель учреждения по предотвращению инцидентов в сфере ИТ-безопасности Cert.lv Байба Кашкина. Она напомнила, что речь идет о новой системе, созданной специально для этих выборов, которая ранее не использовалась в избирательном процессе. И хотя Cert.lv, как и другие участники процесса, очень тщательно тестировала систему на предмет безопасности, вероятно, остались элементы, которые не были протестированы полностью.