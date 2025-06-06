Синоптик: "Пока нет никаких сигналов о том, что в наш регион может прийти жаркая и стабильно сухая воздушная масса"

На следующей неделе дождь ожидается каждый день хотя бы в какой-то части страны. Согласно текущим прогнозам, самые продолжительные и обширные осадки выпадут в среду, 11 июня, и в четверг, 12 июня. Больше всего они вновь затронут восточные районы Латвии. Температура будет примерно одинаковой на протяжении всей недели: днем +8…+17 градусов, ночью +7…+10 градусов. "Либо стагнация, либо стабильная погода, которая продолжится и на следующей неделе. Пока, к сожалению, в прогнозах нет никаких сигналов о том, что в наш регион может прийти теплая, жаркая и стабильно сухая воздушная масса", — объясняет Мартин.