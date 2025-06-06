С началом войны в Украине количество GPS-помех в воздушном пространстве Латвии продолжает увеличиваться
За первые пять месяцев этого года количество зафиксированных GPS-помех в воздушном пространстве Латвии выросло более чем на 50%, что вызывает обеспокоенность экспертов.
За первые пять месяцев этого года в воздушном пространстве Латвии зафиксировано 497 случаев помех в работе глобальной системы позиционирования (GPS), что на 52% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщили в Latvijas gaisa satiksme (LGS).
В мае зафиксировано 98 случаев GPS-помех, что на 36,1% больше, чем за тот же месяц прошлого года (72).
В 2023 году было зафиксировано 820 случаев GPS-помех, в 2022 году - 342, в 2021 году - 26. Как отмечают в LGS, помехи начались одновременно с вторжением России в Украину и, по всей видимости, связаны с ним.
В Агентстве гражданской авиации ранее пояснили, что, хотя GPS-помехи влияют на процессы в гражданской авиации, они не создают угрозы для полетов, так как для обеспечения их безопасности используются несколько систем. Каждый случай GPS-помех анализируется Европейским агентством авиационной безопасности.