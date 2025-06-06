С началом войны в Украине количество GPS-помех в воздушном пространстве Латвии продолжает увеличиваться

За первые пять месяцев этого года в воздушном пространстве Латвии зафиксировано 497 случаев помех в работе глобальной системы позиционирования (GPS), что на 52% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщили в Latvijas gaisa satiksme (LGS).