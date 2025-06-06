В пятницу с 12:00 до 15:00 можно будет проголосовать на 948 избирательных участках по всей Латвии.
В Латвии
Сегодня 09:36
Сегодня последний день предварительного голосования на выборах в самоуправления
Сегодня последний день предварительного голосования на выборах в самоуправления, сообщили в Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
Сегодня с 12:00 до 15:00 можно будет проголосовать на 948 избирательных участках по всей Латвии. Как и в день выборов, проголосовать можно на любом избирательном участке в своем самоуправлении.
За четыре предыдущих дня предварительного голосования на муниципальных выборах проголосовало 10,2% жителей.
Самая высокая явка была в Риге, где за четыре дня проголосовало 12,18 % жителей, далее следуют Видземе - 10,49 %, Латгале - 8,93 % и Земгале - 8,56%. Самая низкая явка была в Курземе, где во время предварительного голосования проголосовало 8,17% избирателей.
7 июня, в день выборов, избирательные участки будут открыты с 8:00 до 20:00.