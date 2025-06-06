Подробности ДТП в Плявниеках: виновником стал 20-летний водитель BMW без прав
В Риге, в Плявниеках, неопытный водитель без прав устроил аварию. К счастью, никто не пострадал, но расходы, которые теперь лягут на плечи молодого человека, будут значительными.
Подъезжая к месту происшествия, прохожие замирали и доставали телефоны. На данном участке улицы Августа Деглава аварии происходят нечасто, поэтому большое количество машин оперативных служб указывали на серьезность ситуации, сообщает «Degpunktā»
Приблизившись ближе, у окружающих возник первый вопрос — есть ли пострадавшие, ведь BMW влетел на тротуар рядом с остановкой общественного транспорта, где почти всегда кто-то находится. К счастью, никто не пострадал. После удара водитель самостоятельно выбрался из машины и успел поговорить с подошедшими людьми, которые поинтересовались, нужна ли помощь. Он признался, что сел за руль до получения водительских прав.
Полиция подтвердила: молодому человеку 20 лет, и у него есть только учебное разрешение — так называемые «белые права». Однако они недействительны, если человек управляет автомобилем в одиночку, без сопровождения опытного водителя. Расходы на возмещение ущерба, скорее всего, будут значительными, но можно сказать, что парню повезло — он не причинил вреда ни себе, ни другим.