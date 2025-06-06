Подробности ДТП в Плявниеках: виновником стал 20-летний водитель BMW без прав

Полиция подтвердила: молодому человеку 20 лет, и у него есть только учебное разрешение — так называемые «белые права». Однако они недействительны, если человек управляет автомобилем в одиночку, без сопровождения опытного водителя. Расходы на возмещение ущерба, скорее всего, будут значительными, но можно сказать, что парню повезло — он не причинил вреда ни себе, ни другим.