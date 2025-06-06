Помогите Риге справиться с жарой - станьте мобильным исследователем!

«Мы видим, что лето становится все жарче, жаркая погода держится дольше, и городам нужно к этому адаптироваться. Для этого — озеленение, грамотное планирование уличного пространства. Но любые действия требуют инвестиций, и поэтому, чтобы можно было расставить приоритеты — какие районы города нуждаются в организации транспортного движения, а где нужно больше зеленых насаждений, причем таких, которые действительно создадут эффект и помогут городу адаптироваться, накапливать дождевую воду и тем самым восстанавливаться — в этом нам помогут соответствующие измерения», — объяснила специалист по пространственному планированию Рижского региона Сабине Скудра. «Мы предлагаем использовать специальные сенсоры, которые можно прикрепить к одежде или сумке. Чтобы получить точные данные, важно гулять с сенсором не менее 20 минут — за это время он адаптируется и начинает измерять температуру и влажность воздуха», — говорит Сабине Скудра.