Помогите Риге справиться с жарой - станьте мобильным исследователем!
Рижский регион планирования приглашает горожан помочь в исследовании городского климата. Участники проекта смогут измерять температурные аномалии и влажность, чтобы сделать столицу комфортнее в условиях жаркого лета.
«Мы видим, что лето становится все жарче, жаркая погода держится дольше, и городам нужно к этому адаптироваться. Для этого — озеленение, грамотное планирование уличного пространства. Но любые действия требуют инвестиций, и поэтому, чтобы можно было расставить приоритеты — какие районы города нуждаются в организации транспортного движения, а где нужно больше зеленых насаждений, причем таких, которые действительно создадут эффект и помогут городу адаптироваться, накапливать дождевую воду и тем самым восстанавливаться — в этом нам помогут соответствующие измерения», — объяснила специалист по пространственному планированию Рижского региона Сабине Скудра. «Мы предлагаем использовать специальные сенсоры, которые можно прикрепить к одежде или сумке. Чтобы получить точные данные, важно гулять с сенсором не менее 20 минут — за это время он адаптируется и начинает измерять температуру и влажность воздуха», — говорит Сабине Скудра.
Участником проекта может стать любой желающий, но есть и ряд правил, сообщает LSM+. «Важно, чтобы участниками были те, кто активно передвигается. Нам важно, чтобы данных было много. Это активные рижане, главное, чтобы они находились в центре. Мы фокусируемся именно на центре города, где мы уже видим разные вызовы. Это могут быть не только жители центра, но и те, кто в центре работает. И передвигаются пешком. Важно — пешком. Если передвигаться на велосипеде, то сенсор не успевает измерить данные. И прогулки должны быть регулярными и достаточно долгими», — уточнила она.
Проект Urban ReLeaf продлится все лето. Присоединиться к нему можно до 11 июня, заполнив анкету на сайте rpr.gov.lv.