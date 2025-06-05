Ярмарка в 2024 году.
На выходных в Этнографическом музее пройдет ярмарка: пустят дополнительные автобусы и троллейбусы
7 и 8 июня в Латвийском этнографическом музее под открытым небом пройдет Ярмарка изделий народно-прикладного искусства. В связи с этим к музею и от него пустят дополнительные рейсы общественного транспорта.
Оба дня, с примерно 8:00 до 17:00, будут курсировать дополнительные рейсы по 31-му троллейбусному маршруту с интервалом движения 19–22 минуты.
Чтобы улучшить регулярность движения от Юглы, с примерно 9:30 до 17:00 будет курсировать дополнительный автобусный маршрут «Этнографический музей – Югла», который будет отправляться каждые 30 минут.
В направлении из Юглы: автобус отправится от диспетчерского пункта «Югла», поедет по улицам Мурьяню, Силциема и по Бривибас гатве до остановки «Этнографический музей».
В направлении Юглы: автобус поедет от остановки «Этнографический музей» по Бривибас гатве, развернется на путепроводе Берги, затем возвратится по той же трассе: Бривибас гатве – Силциема – Мурьяню до диспетчерского пункта «Югла».