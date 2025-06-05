На военной базе в Адажи начали строить казарму за 10 млн евро

Первая четырехэтажная казарма на базе в Адажи была открыта в декабре 2018 года. Общая стоимость проекта тогда составила 7,78 миллиона евро (без НДС). Ранее на базе были построены также четыре трехэтажные казармы площадью по 3000 квадратных метров каждая, в которых могут размещаться до 304 военнослужащих. Первая из них была открыта в ноябре 2014 года, вторая — в октябре 2016 года, третья и четвертая — в августе 2017 года.