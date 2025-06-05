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Аварии и происшествия
Сегодня 12:41
ВИДЕО: в Риге на улице Августа Деглава автомобиль врезался в стену здания
В Риге на улице Августа Деглава в четверг автомобиль врезался в стену здания, сообщили агентству LETA в полиции.
По предварительной информации, имеющейся у полиции, водитель автомобиля BMW съехал с проезжей части и врезался в стену. В результате инцидента никто не пострадал.
Государственная полиция проводит расследование обстоятельств происшествия.
Как заметил корреспондент LETA, перед столкновением с зданием автомобиль пробил ограждающие барьеры. Машина получила серьезные повреждения.