В Латвии работают меньше людей. Поэтому мы отстаем от Эстонии и Литвы?

В Министерстве экономики также указывают на разрыв между Рижским регионом и остальными регионами Латвии, особенно Латгале. В 2024 году уровень занятости в Рижском регионе достиг 68% (в диапазоне 15-74 лет), тогда как в Латгале он составил всего 55,2% - с разницей в 12,8 процентных пункта. Несмотря на небольшие колебания в отдельные годы, разрыв за последние пять лет существенно не уменьшился, что указывает на недостаточное развитие рынка труда за пределами Риги. Кроме того, определенно еще есть возможность увеличить участие женщин на рынке труда, хотя Гашпуйтис отмечает, что по уровню занятости женщин Латвия уже выходит на высшие позиции по ЕС. В прошлом году занятость женщин в Латвии составила 75,8%, что меньше, чем в остальных странах Балтии, но лучше, чем в среднем по ЕС (70,8%). Причина, по которой Латвия по сравнению с соседними отстает по показателю занятости, - низкая занятость мужчин: этот показатель - среди самых низких по всему ЕС, пишет Diena.