Декларация "Об устранении последствий русификации" передана комиссии Сейма

Нацобъединение заявляет, что важно укреплять роль государственного языка, "поскольку преступные действия России, наряду с войной в Украине, постоянно осуществляются и в Латвии через элементы гибридной войны с целью повлиять на латвийское государство и общество, и одним из ключевых инструментов влияния России в этих действиях является именно русский язык".