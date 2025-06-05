Декларация "Об устранении последствий русификации" передана комиссии Сейма
В четверг Сейм не поддержал рассмотрение поданной за пару дней до муниципальных выборов оппозиционным Национальным объединением декларации "Об осуществленной советским оккупационным режимом преступной русификации в Латвии и о предотвращении ее лингвистических последствий" на следующем заседании парламента.
Депутаты передали этот вопрос в парламентскую комиссию по образованию, культуре и науке.
В Нацобъединении считают, что декларация послужит "важным юридическим документом, который создаст правовую основу и юридическую аргументацию для целенаправленной и всеобъемлющей работы по ограничению русского языка в публичном пространстве".
Нацобъединение заявляет, что важно укреплять роль государственного языка, "поскольку преступные действия России, наряду с войной в Украине, постоянно осуществляются и в Латвии через элементы гибридной войны с целью повлиять на латвийское государство и общество, и одним из ключевых инструментов влияния России в этих действиях является именно русский язык".
В случае принятия соответствующей декларации будет установлено, что латвийское государство обязано устранить последствия политики русификации, которая до сих пор ослабляет статус латышского языка. Также необходимо разработать план действий по ограничению использования русского языка в общественной жизни, одновременно укрепляя позиции латышского языка в сфере образования, СМИ и публичного общения.
Если декларация будет одобрена, Кабинету министров поручат подготовить конкретные законопроекты и шаги по улучшению языковой политики. К инициативе, как сообщается, присоединились отдельные оппозиционные депутаты из "Объединенного списка".