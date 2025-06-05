"Избиратель ведь не дурак": социолог заявил, что у большинства партий - большие проблемы с идеологическим ядром

Отвечая на вопрос о роли предвыборных дебатов, Арнис Кактиньш отметил, что люди часто смотрят их именно для того, чтобы окончательно определиться с выбором. Парламентские выборы показывают, что в среднем треть имеющих право голоса в выборах не участвуют и политикой не интересуются. Другая группа - это люди, которые очень активно следят за политикой и не меняют своих взглядов в зависимости от дебатов.