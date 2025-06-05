Авария на опасном переходе в Риге: пешеход получил травму головы, водитель пытался скрыться, но его задержал очевидец
В Риге на улице Густава Земгала гатве, недалеко от Бривибас гатве, произошел несчастный случай: пешеход, пересекавший нерегулируемый переход, получил серьезные травмы. Этот участок дороги давно считается небезопасным для менее защищенных участников движения, так как автомобильный поток здесь очень интенсивный — пересечь четыре полосы без светофора крайне сложно.
О том, что автомобиль Volvo попал в аварию, свидетельствует глубокая вмятина в лобовом стекле. Машина сбила мужчину, который получил травму головы. Его с перевязанной головой уложили в машину скорой помощи и доставили в больницу в стабильном состоянии.
Предположительно, пострадавший только начал переходить дорогу, когда его сбила машина. Водитель Volvo после наезда не остановился. Его задержал очевидец. Скрыть факт ДТП водитель не мог — повреждения автомобиля и сила удара очевидны. Причины, по которым он попытался уехать с места происшествия, ему предстоит объяснить сотрудникам Государственной полиции.
Журналисты передачи "Degpunktā" встретились с жителями окрестных домов. Люди, живущие рядом с этим четырехполосным нерегулируемым переходом, уже давно добиваются изменений в организации дорожного движения. "Здесь нужен светофор. Эта улица не подходит для такого транспорта, как здесь ездит — особенно для тяжелых грузовиков. Здесь уже было несколько случаев — сбивали велосипедистов, пешеходов... Обещали, что поставят светофор", — говорит местная жительница. Жанис, живущий рядом, добавляет: "Я писал в Департамент развития Риги, они ответили, что планируют реконструкцию перекрестка. Это было в прошлом году".