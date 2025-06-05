Авария на опасном переходе в Риге: пешеход получил травму головы, водитель пытался скрыться, но его задержал очевидец

Журналисты передачи "Degpunktā" встретились с жителями окрестных домов. Люди, живущие рядом с этим четырехполосным нерегулируемым переходом, уже давно добиваются изменений в организации дорожного движения. "Здесь нужен светофор. Эта улица не подходит для такого транспорта, как здесь ездит — особенно для тяжелых грузовиков. Здесь уже было несколько случаев — сбивали велосипедистов, пешеходов... Обещали, что поставят светофор", — говорит местная жительница. Жанис, живущий рядом, добавляет: "Я писал в Департамент развития Риги, они ответили, что планируют реконструкцию перекрестка. Это было в прошлом году".