Поможет ли латвийским медикам такая новинка?
В Латвии
Сегодня 08:14
Новый транспорт для скорой помощи в Латвии вызвал споры в соцсетях
Руководитель Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) Лиене Ципуле поделилась в соцсети X фотографией, на которой она испытывает новый транспорт — электросамокат. Это средство передвижения раскрашено в цвета скорой помощи и, по всей видимости, в будущем будет использоваться в работе латвийских медиков.
Сама Ципуле пояснила, что подобный транспорт планируется применять во время массовых мероприятий, чтобы оперативно добираться до людей, нуждающихся в помощи.
Ejam uz priekšu! Pareizāk sakot - maucam! pic.twitter.com/xhjIYDhvTg— Liene Cipule (@LieneCipule) June 2, 2025
Однако общественность восприняла эту новинку с долей иронии и сомнения. В соцсетях пользователи активно обсуждают целесообразность такого шага:
- "Почему не велосипед? Ведь именно медики одними из первых выступали против электросамокатов, говорили, что они опасны, нужны шлемы и так далее. Мягко говоря — лицемерие".
- "Когда обычные люди на этом катаются — это опасно. Когда чиновники — тогда это “быстро и удобно”.
- "Где этим вообще можно пользоваться? На том же Summersound, мне кажется, на квадроцикле было бы проще".
- "В толпе людей этим особо не поманеврируешь. А сумка для оборудования к нему адаптирована? Раньше ведь носили через плечо".
- "Собьешь кого-то — и сразу сможешь оказать первую помощь".
- "Шлем, перчатки, защита на локти и курсы вождения на Бикерниекской трассе — вот минимум, который нужен перед тем, как на таком ехать к пострадавшему".
Пока неизвестно, сколько таких самокатов планируется закупить и будут ли они реально использоваться на практике. Вопросы общественности показывают, что общественное доверие к подобным инициативам зависит не только от презентации, но и от продуманности реального применения.