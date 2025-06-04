Пленные, вернувшие в Украину по обмену 25 мая 2025 года.
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Зеленский объявил о новом крупном обмене пленными между Украиной и РФ
Россия и Украина готовы в ближайшие выходные, 7 и 8 июня, провести обмен военнопленными в формате "500 на 500". Об этом в среду, 4 июня, заявил в Киеве президент Украины Владимир Зеленский.
Как передает агентство AFP, после обмена пленными стороны начнут работу по подготовке обмена телами погибших военнослужащих. Ранее украинский лидер говорил, что Москва и Киев готовят новый масштабный обмен пленными, 2 июня - после завершения прошедшего в этот день в Стамбуле второго раунда переговоров о мирном урегулировании в Украине.
Тогда же глава российской делегации на тех переговорах Владимир Мединский сообщил, что участниками нового обмена пленными между РФ и Украиной могут стать 1000-1200 человек.
После первого раунда переговоров в Стамбуле стороны обменялись пленными в формате "1000 на 1000".