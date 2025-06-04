Зеленский объявил о новом крупном обмене пленными между Украиной и РФ

Как передает агентство AFP, после обмена пленными стороны начнут работу по подготовке обмена телами погибших военнослужащих. Ранее украинский лидер говорил, что Москва и Киев готовят новый масштабный обмен пленными, 2 июня - после завершения прошедшего в этот день в Стамбуле второго раунда переговоров о мирном урегулировании в Украине.