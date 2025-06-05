Надеялись сэкономить, но как бы не вышло наоборот: специалисты критикуют отмену верификации счетчиков воды

«Счетчик — это обычный технический прибор. Он не может работать в одном и том же режиме вечно. Ему, как и автомобилю, требуется время от времени проходить техосмотр. Иначе могут начаться проблемы — когда и какие, никто не знает. Но ясно, что платить за них придется самим пользователям. А, учитывая тот факт, что тарифы за воду будут, скорей всего, расти, вопрос со счетчиками еще больше повышает риски», — говорит представитель Ассоциации предприятий водоснабжения и канализации, член правления компания ОВ serviss Владислав Эйдимт.