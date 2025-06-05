Надеялись сэкономить, но как бы не вышло наоборот: специалисты критикуют отмену верификации счетчиков воды
Отмена обязательной проверки квартирных счетчиков воды может привести к неожиданным последствиям. С одной стороны, жители сэкономят деньги, с другой — возрастет риск ошибок в измерениях и роста тарифов. Кто в выигрыше, а кто потеряет? Эксперты предупреждают: добросовестные плательщики могут остаться в минусе.
Если раньше проверять обычные счетчики приходилось раз в четыре года, то теперь это требование отменено. В дальнейшем владельцы квартир смогут использовать не верифицированные счетчики воды «без ограничения сроков». Политики уверяют, что жители остаются в выигрыше, ведь они экономят деньги, но у представителей отрасли решение вызвало недоумение, сообщает LSM+.
«Счетчик — это обычный технический прибор. Он не может работать в одном и том же режиме вечно. Ему, как и автомобилю, требуется время от времени проходить техосмотр. Иначе могут начаться проблемы — когда и какие, никто не знает. Но ясно, что платить за них придется самим пользователям. А, учитывая тот факт, что тарифы за воду будут, скорей всего, расти, вопрос со счетчиками еще больше повышает риски», — говорит представитель Ассоциации предприятий водоснабжения и канализации, член правления компания ОВ serviss Владислав Эйдимт.
Да, отмена верификации в какой-то момент позволит собственникам квартир что-то сэкономить. Но в долгосрочной перспективе это все равно может вылиться в серьезные финансовые проблемы. «Пострадают честные люди, которые исправно платят по счетам. Больше всего это почувствуют те, кто живут в одиночку, потребляют, скажем, 2 куба холодной и 1 куб горячей воды. А вот те, кто умеют “подкручивать” счетчики и платят куда меньше, чем в реальности потребляют, — эти люди окажутся в выигрыше».
«Сбой может произойти, например, из-за качества воды. Там, где она жестче, счетчик забивается быстрее. И есть риск, что где-нибудь в Болдерае или Вецмилгрависе такой счетчик “умрет” за 3 года», - предупреждает специалист.