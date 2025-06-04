Не голосовал - значит, не может быть и претензий! Президент обратился к латвийцам с призывом
Президент Латвии Эдгар Ринкевич надеется, что большинство граждан страны примет участие в муниципальных выборах, предварительно ознакомившись со списками политических сил и выбрав подходящего кандидата, чтобы в стране были сильные городские и краевые думы.
В среду на встрече с премьер-министром Эвикой Силиней в резиденции в Юрмале глава государства подчеркнул, что людям не нравится, когда им указывают, что делать или не делать. Он добавил, что каждый человек — взрослый и сам примет решение, участвовать ли в выборах и за кого голосовать, исходя из того, какое предложение он хочет видеть реализованным в своем городе или крае.
Ринкевич будет голосовать в Юрмале, где он официально зарегистрирован. Президент отметил: если он сам участвует в выборах, оценивая предложения партий о том, как сделать Юрмалу еще более сильным курортным городом, и понимая ее проблемы, то впоследствии у него, как у главы государства, есть право требовать отчет от Юрмальской думы и ее депутатов.
«Если бы я не участвовал в выборах, было бы нечестно обращаться к депутатам и руководству самоуправления с претензиями по поводу сделанного или не сделанного. Это мой шанс: голосуя, я могу требовать конкретных результатов», — заявил президент.
Ринкевич признал, что ему есть над чем подумать и что оценить, поскольку «предложение интересное». Он уверен, что в каждом крае и городе есть за кого голосовать — даже если списки кажутся неидеальными. Если есть кандидат, которого не хотелось бы видеть в самоуправлении, всегда можно выразить свое отношение, заштриховав овальную метку красного цвета. В свою очередь, поддержку можно выразить, закрасив овальную метку зеленого цвета.
Муниципальные выборы состоятся в эти выходные, однако жители могут голосовать досрочно в течение всей текущей недели.