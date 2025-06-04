Не голосовал - значит, не может быть и претензий! Президент обратился к латвийцам с призывом

В среду на встрече с премьер-министром Эвикой Силиней в резиденции в Юрмале глава государства подчеркнул, что людям не нравится, когда им указывают, что делать или не делать. Он добавил, что каждый человек — взрослый и сам примет решение, участвовать ли в выборах и за кого голосовать, исходя из того, какое предложение он хочет видеть реализованным в своем городе или крае.