В ботаническом саду Саласпилса зацвел снежноцвет - редкое дерево из Северной Америки

В дикой природе снежноцвет встречается в Северной Америке и Китае, где может вырастать до 10 метров в высоту. Экземпляр, растущий в ботаническом саду, происходит из Северной Америки. Это растение — большая редкость и обычно встречается только в коллекционных посадках, однако в Латвии оно уже успешно приспособилось к местным условиям. Название дерево получило благодаря своим цветам — в полном цвету оно выглядит так, будто его усыпало мелкими белыми снежинками. Лепестки цветов — очень узкие и длинные. Позже созревают эффектные семена размером с вишневую косточку, с темно-синей мякотью. Листья у дерева тоже декоративные — кожистые, необычно крупные, длиной от 8 до 20 см, осенью они окрашиваются в желтый цвет.