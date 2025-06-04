В ботаническом саду Саласпилса зацвел снежноцвет - редкое дерево из Северной Америки
Как белоснежное облако цветов в разгар лета — в Латвийском Национальном ботаническом саду в Саласпилсе зацвело необычное дерево — снежноцвет (лат. Chionanthus virginicus).
В дикой природе снежноцвет встречается в Северной Америке и Китае, где может вырастать до 10 метров в высоту. Экземпляр, растущий в ботаническом саду, происходит из Северной Америки. Это растение — большая редкость и обычно встречается только в коллекционных посадках, однако в Латвии оно уже успешно приспособилось к местным условиям. Название дерево получило благодаря своим цветам — в полном цвету оно выглядит так, будто его усыпало мелкими белыми снежинками. Лепестки цветов — очень узкие и длинные. Позже созревают эффектные семена размером с вишневую косточку, с темно-синей мякотью. Листья у дерева тоже декоративные — кожистые, необычно крупные, длиной от 8 до 20 см, осенью они окрашиваются в желтый цвет.
Сейчас в ботаническом саду это дерево примерно 3 метра в высоту и растет в центральной части сада, справа от входа в туристический информационный центр, сразу за новыми клумбами с ирисами.
В саду по-прежнему пышно цветут рододендроны, сирень, вейгела, спиреи, конский каштан мясо-красный, а также начинают распускаться ирисы и древовидные пионы. В июне Латвийский Национальный ботанический сад приглашает познакомиться с многообразием берез: в рамках различных познавательных мероприятий и традиционной ярмарки саженцев, которая состоится 21 июня, здесь будут отмечать День березы и праздновать летнее солнцестояние.