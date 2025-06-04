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Finnair отменяет сотни рейсов - тысячи пассажиров пострадали
Национальная авиакомпания Финляндии Finnair в среду отменила около 110 рейсов в связи с очередной забастовкой членов Финского авиационного союза (IUA) в аэропорту Хельсинки.
Finnair сообщает, что отмена рейсов затронет около 11 000 пассажиров.
Из-за забастовки IUA авиакомпании пришлось отменить рейсы также в пятницу и понедельник.
Разногласия между IUA и группой работодателей авиационной отрасли Palta продолжаются с конца января. В этот период IUA провела несколько забастовок, из-за чего Finnair пришлось отменить сотни рейсов.
Большинство групп работодателей в сфере воздушного транспорта Финляндии согласились повысить заработную плату в соответствии с национальными соглашениями, однако IUA продолжает требовать более значительных увеличений.