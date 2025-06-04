Министр культуры: Рижский русский театр продолжит работу - он важен для сплочения общества

На вопрос о будущем театра в контексте использования русского языка, Агнесе Лаце заверила, что никаких планов по прекращению деятельности театра не существует. «Я считаю, что у Рижского русского театра есть своя роль в культурном ландшафте Латвии, и его стратегическая задача — укреплять общественное единство — сегодня так же актуальна, если не более, чем раньше», — заключила министр.