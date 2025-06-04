Министр культуры: Рижский русский театр продолжит работу - он важен для сплочения общества
Министр культуры Латвии Агнесе Лаце, комментируя ситуацию с прекращением государственного финансирования русскоязычных программ в общественных СМИ, подчеркнула, что Рижский русский театр Чехова продолжит свою работу, потому что выполняет важную миссию в латвийском обществе.
Выступая в эфире передачи «Ziņu TOP» на телеканале TV24, Агнесе Лаце отметила: «С первых же дней после начала полномасштабного вторжения России в Украину театр ясно выразил свою позицию. Перед спектаклями по-прежнему звучат антивоенные послания, а его стратегическая цель — способствовать сплочению общества в Латвии — остается неизменной».
Министр подчеркнула, что у Рижского русского театра есть своя специфическая аудитория, которой передается четкий сигнал — поддержка Украины. Комментируя постановку пьесы «Вишневый сад», она добавила: «Как я понимаю, выбор этого спектакля связан с размышлением о том, способно ли общество адаптироваться к изменениям и каков сам процесс этих перемен».
Спектакль Виестурса Кайришса "Вишневый сад" по пьесе Антона Чехова
26 апреля в Рижском русском театре Михаила Чехова состоится премьера нового спектакля Виестурса Кайришса по пьесе Антона Чехова «Вишневый сад», ...
На вопрос о будущем театра в контексте использования русского языка, Агнесе Лаце заверила, что никаких планов по прекращению деятельности театра не существует. «Я считаю, что у Рижского русского театра есть своя роль в культурном ландшафте Латвии, и его стратегическая задача — укреплять общественное единство — сегодня так же актуальна, если не более, чем раньше», — заключила министр.