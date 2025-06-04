В четверг депутаты снова будут голосовать за отставку Эвики Силини

Оппозиционные политики хотят отставки Силини, так как считают, что возглавляемое ею правительство не способно эффективно решать ряд серьезных проблем в стране. Депутаты считают, что правительство, возглавляемое Силиней, испытывает нехватку идей и не может должным образом реагировать на экономические вызовы, включая инфляцию, рост цен на продукты питания и снижение уровня благосостояния. Также критикуется неэффективность правительства в сокращении бюрократии и управлении крупными инфраструктурными проектами, такими как Rail Baltica и airBaltic. Депутаты также указывают на растущий государственный долг, который превышает 20 миллиардов евро, и считают, что он представляет реальные угрозы банкротства для страны.