В четверг депутаты снова будут голосовать за отставку Эвики Силини
Депутаты Сейма от партии "Латвия на первом месте" (ЛПМ) вновь потребовали отставки премьер-министра Эвики Силини ("Новое Единство"). Голосование за доверие премьер-министру в Сейме состоится в четверг, 5 июня.
Уже сообщалось, что Силиня прошла вотум доверия неделю назад, но представитель ЛПМ Айнар Шлесерс, упрекнувший премьер-министра в том, что она не присутствовала на рассмотрении вопроса в Сейме, пообещал снова подать требование об отставке.
Оппозиционные политики хотят отставки Силини, так как считают, что возглавляемое ею правительство не способно эффективно решать ряд серьезных проблем в стране. Депутаты считают, что правительство, возглавляемое Силиней, испытывает нехватку идей и не может должным образом реагировать на экономические вызовы, включая инфляцию, рост цен на продукты питания и снижение уровня благосостояния. Также критикуется неэффективность правительства в сокращении бюрократии и управлении крупными инфраструктурными проектами, такими как Rail Baltica и airBaltic. Депутаты также указывают на растущий государственный долг, который превышает 20 миллиардов евро, и считают, что он представляет реальные угрозы банкротства для страны.
Ранее лидеры коалиционных фракций заявили агентству LETA, что требование ЛПМ связано с предвыборным периодом и не имеет под собой никаких оснований.