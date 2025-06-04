"Концерт пропущен, вечер испорчен!" Андра хотела доехать до Дзинтари на Vivi, но так и не добралась

"25 мая я направлялась на концерт в Дзинтари. К сожалению, выбрала поездку на новом электропоезде Vivi. Прибыла на станцию и, ожидая поезд в 15:50, узнала, что он отменен. Следующий, в 16:00, прибыл, но остановился на станции Торнякалнс из-за технических проблем. Никто ничего не объяснял — ни сколько будем стоять, ни что случилось. Проводники молчали. Когда прошло уже 40 минут, я позвонила на информационный телефон, но там тоже ничего не знали. Концерт пропущен, воскресный вечер испорчен! Кто возместит стоимость билета на концерт? Может, теперь на мероприятия надо выезжать с утра?" - рассказала женщина в передаче "4.studija" Латвийского телевидения.