"Концерт пропущен, вечер испорчен!" Андра хотела доехать до Дзинтари на Vivi, но так и не добралась
С неприятной ситуацией столкнулась жительница Латвии Андра, которая 25 мая направлялась на концерт в Дзинтари, выбрав для поездки новый электропоезд Vivi. Увы, на концерт она так и не попала.
"25 мая я направлялась на концерт в Дзинтари. К сожалению, выбрала поездку на новом электропоезде Vivi. Прибыла на станцию и, ожидая поезд в 15:50, узнала, что он отменен. Следующий, в 16:00, прибыл, но остановился на станции Торнякалнс из-за технических проблем. Никто ничего не объяснял — ни сколько будем стоять, ни что случилось. Проводники молчали. Когда прошло уже 40 минут, я позвонила на информационный телефон, но там тоже ничего не знали. Концерт пропущен, воскресный вечер испорчен! Кто возместит стоимость билета на концерт? Может, теперь на мероприятия надо выезжать с утра?" - рассказала женщина в передаче "4.studija" Латвийского телевидения.
В компании Vivi объясняют, что поезда задерживаются или отменяются по трем причинам: повреждение железнодорожной инфраструктуры, технические проблемы с составом или обстоятельства, вызванные третьими сторонами — например, ДТП, вызовы полиции или скорой помощи.
25 мая действительно было зафиксировано повреждение инфраструктуры. "Устранение неисправности заняло около трех часов. В таких случаях нашей приоритетной задачей является доставка пассажиров до пункта назначения. В зависимости от ситуации мы направляем резервные поезда или организуем автобус. Информацию пассажирам обычно передает машинист по громкой связи, а также проводники. Также она доступна в приложении или на сайте Vivi. Сразу точно сказать, сколько продлится задержка, к сожалению, невозможно — сначала специалисты Latvijas dzelzceļš должны оценить ситуацию на месте и понять, в чем причина. Только после этого становится ясно, сколько времени потребуется для устранения", — прокомментировали в компании.
Уточняется, что на станции Торнякалнс несколько путей, поэтому в тот воскресный день было решено отправить дополнительный поезд для перевозки пассажиров. Однако, по словам Андры, она не получила никакой информации: ни о причине остановки, ни о дальнейших действиях, ни о возможности добраться до Дзинтари другим поездом, автобусом или такси.
Компания же не согласна с утверждением, что информация отсутствовала полностью. "С этим сложно сразу согласиться. Возможно, произошел сбой в коммуникации. Но в таких случаях мы приглашаем пассажиров, особенно если они опоздали на важное мероприятие, обращаться с запросом на компенсацию, приложив подтверждающие документы: о поездке и о событии, на которое они направлялись".