В Риге и по всей Латвии можно безопасно пить воду из-под крана, уверяет специалист

В передаче Кадикис также подчеркнул, что Инспекция здравоохранения различает два понятия: безопасная вода и качественная вода. "Вода может быть безопасной для питья, но не всегда качественной — особенно в маленьких системах водоснабжения, где появляется железо. А вот в крупных городах или вообще в любых городах важную роль играет состояние внутренних сетей в домах. Если они старые, железо может появляться и там", — пояснил он.