ФОТО: в Риге открылся таинственный сад, который меняется на глазах у посетителей

Сад чувств "оазис Magnum"
С 3 по 29 июня в Ботаническом саду Латвийского университета креативное агентство Skudras Metropole в сотрудничестве с дизайнерской студией Don't ...
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Только один месяц — с 3 по 29 июня — в Ботаническом саду Латвийского университета креативное агентство Skudras Metropole в сотрудничестве с дизайнерской студией Don't Panic приглашает на особый летний проект — сад чувств «оазис Magnum». Это место, где, вовлекаясь и творя, посетители смогут погрузиться в опыт, выходящий за рамки повседневности.
Каждый день, кроме понедельников, проходят четыре особых сеанса для небольших групп (до 12 человек), создавая интимный и трансформирующий опыт для каждого участника. Сад чувств «оазис Magnum» — это не просто пространство, это ощущение, где природа, вкус и звук сливаются воедино. Это место, где время замирает, а человек входит в гармонию с собой и окружающим миром.
Сад чувств «оазис Magnum» — это момент, в котором шум города отступает, уступая место покою и вдохновению. Этот опыт создан как симбиоз аудиовизуального восприятия, вкуса и эмоций, где зритель становится частью происходящего — дышит, слушает, ощущает и творит.
«Время, в котором мы живем, насыщено вызовами, стрессом и неопределенностью. Именно поэтому вместе с командой мы создали особый оазис покоя в самом сердце городских джунглей — место, где время останавливается, а чувства раскрываются. Этот оазис дарит не только эстетическое наслаждение и глубокий внутренний покой, но и позволяет бывшей теплице засиять в новом, неожиданном амплуа. В ходе события посетители отправятся в путешествие через череду пространственных и чувственных трансформаций — от японской гармонии до космической орбиты. Каждый будет приглашен активно участвовать, создавая свой уникальный сад чувств — от медитативных песочных узоров и икэбаны до создания съедобных садов и ароматов, насыщающих пространство индивидуальной атмосферой. Даже линии на ладонях раскроют свои тайны — каждый шаг станет открытием на пути к себе», — рассказывает о проекте руководитель и креативный директор агентства Skudras Metropole Гундега Скудриня.
Сад чувств «оазис Magnum» задуман как многомерное приключение, в котором встречаются разные творческие миры — музыка, гастрономия, поэзия и дизайн, — формируя синергичное пространство, стимулирующее чувства и воображение.
Особую радость и удовлетворение приносит сотрудничество с поэтессой Ингой Пизане, студентами факультета дизайна Латвийской художественной академии, а также использование современных инструментов — искусственного интеллекта, который в этот раз стал еще одним творческим соавтором, расширяя горизонты и точки зрения. Это не просто инсталляция — это опыт, приглашающий прожить ощущения всеми органами чувств. «Фирменный стиль нашей команды — это особая сценография и интерактивные инсталляции. Мы сознательно выбираем устойчивые материалы, превращая уже использованные объекты в новые креативные решения. Главные герои сада чувств — природные материалы: песок, деревья, камни. Посетители смогут насладиться золотым ручьем с живым огнем, вращающимися песочными столами и светящимися камнями. В творческий процесс были активно вовлечены и студенты Дизайнерского отделения Латвийской художественной академии», — делится руководитель Don’t Panic Design Solutions и дизайнер проекта Марцис Зиеминьш.