ФОТО: в Риге открылся таинственный сад, который меняется на глазах у посетителей

«Время, в котором мы живем, насыщено вызовами, стрессом и неопределенностью. Именно поэтому вместе с командой мы создали особый оазис покоя в самом сердце городских джунглей — место, где время останавливается, а чувства раскрываются. Этот оазис дарит не только эстетическое наслаждение и глубокий внутренний покой, но и позволяет бывшей теплице засиять в новом, неожиданном амплуа. В ходе события посетители отправятся в путешествие через череду пространственных и чувственных трансформаций — от японской гармонии до космической орбиты. Каждый будет приглашен активно участвовать, создавая свой уникальный сад чувств — от медитативных песочных узоров и икэбаны до создания съедобных садов и ароматов, насыщающих пространство индивидуальной атмосферой. Даже линии на ладонях раскроют свои тайны — каждый шаг станет открытием на пути к себе», — рассказывает о проекте руководитель и креативный директор агентства Skudras Metropole Гундега Скудриня.