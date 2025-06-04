Партия "Согласие" подала в Конституционный суд иск о статусе российских пенсионеров

Партия "Согласие" подала иск в Конституционный суд о статусе российских пенсионеров. "Согласие" отмечает, что "речь идет о так называемой второй волне преследуемых - гражданах России, получивших после восстановления независимости постоянный вид на жительство в Латвии". Партия отмечает, что с 2023 года к этой группе будут предъявляться новые законодательные требования - необходимость теста на знание государственного языка.