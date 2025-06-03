Основной источник недавней вспышки опасной кишечной инфекции E.coli найден!

Компания подчеркивает, что все эти меры продолжают действовать и что производство было возобновлено только после разрешения ПВС. Председатель правления предприятия Имант Балодис заявил, что приоритетом Straupe является безопасность населения и клиентов, поэтому оно будет сотрудничать с ЦПКЗ, принимая во внимание рекомендации. Он подтвердил, что компания работает в соответствии с самыми высокими критериями безопасности пищевых продуктов. "Я бы обязательно хотел лично встретиться с представителями ЦПКЗ, чтобы подробно обсудить результаты лабораторных исследований, которые по-прежнему вызывают у меня много вопросов", - говорит Балодис. Он также приносит извинения родителям и детям, если продукция Straupe "стала причиной очень неприятных моментов".