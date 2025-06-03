Основной источник недавней вспышки опасной кишечной инфекции E.coli найден!
Основным источником вспышки опасной кишечной инфекции E.coli в Латвии было употребление продукции молочного предприятия Straupe, заключил Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ), завершив эпидемиологическое расследование.
ЦПКЗ завершил эпидемиологическое расследование весенней вспышки кишечной инфекции, поразившей несколько десятков детей. Центр уверен, что выявил "эпидемиологическую цепочку", найдя подтверждение тому, что случаи инфекции связаны с генетически родственными патогенами, распространению которых способствовало употребление продуктов Straupe.
Представители Straupe сообщили агентству LETA, что предприятие еще не получило официального решения ЦПКЗ и результатов лабораторных исследований. В компании подчеркнули, что Straupe еще весной, после первых расследований Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС), под строгим надзором ПВС внедрило усиленные меры безопасности на производстве и в производственном процессе.
Компания подчеркивает, что все эти меры продолжают действовать и что производство было возобновлено только после разрешения ПВС. Председатель правления предприятия Имант Балодис заявил, что приоритетом Straupe является безопасность населения и клиентов, поэтому оно будет сотрудничать с ЦПКЗ, принимая во внимание рекомендации. Он подтвердил, что компания работает в соответствии с самыми высокими критериями безопасности пищевых продуктов. "Я бы обязательно хотел лично встретиться с представителями ЦПКЗ, чтобы подробно обсудить результаты лабораторных исследований, которые по-прежнему вызывают у меня много вопросов", - говорит Балодис. Он также приносит извинения родителям и детям, если продукция Straupe "стала причиной очень неприятных моментов".
О 44 случаях заражения сообщили врачи, а 33 случая были выявлены в ходе эпидемиологического расследования путем лабораторного обследования контактных лиц. Вспышка охватила 21 дошкольное учреждение в Риге, Сигулдском, Цесисском, Адажском, Кекавском и Саласпилсском краях. Среди инфицированных были 41 ребенок и пять взрослых - сотрудники пострадавших учебных заведений. Клинические симптомы наблюдались в 29 случаях, 22 человека были госпитализированы, у 17 человек инфекция протекала бессимптомно - случаи были выявлены при лабораторном исследовании контактов.