Британия готова отсудить у Романа Абрамовича деньги от продажи "Челси", чтобы передать их Украине

В течение трех лет, прошедших с тех пор, средства от продажи были заморожены на счете в банке Barclays — по слухам, из-за разногласий о том, как именно эти деньги должны быть потрачены. Абрамович, как утверждается, хочет, чтобы деньги пошли на благо "всем жертвам" войны, в том числе и тем, которые находятся в России. Правительство Великобритании настаивает, что их надо тратить только на гуманитарную помощь внутри Украины.