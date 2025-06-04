Британия готова отсудить у Романа Абрамовича деньги от продажи "Челси", чтобы передать их Украине
Правительство Великобритании заявило, что может подать в суд на российского олигарха Романа Абрамовича, чтобы добиться передачи 2,34 млрд фунтов стерлингов (3,2 млрд долларов) из средств, вырученных от продажи футбольного клуба "Челси", на гуманитарные цели в Украине.
После вторжения России в Украину правительство Великобритании позволило Абрамовичу, в отношении которого были введены санкции за связь с Владимиром Путиным, продать "Челси" при условии, что 2,5 млрд фунтов стерлингов от продажи будут пожертвованы благотворительным организациям, которые помогают пострадавшим от войны в Украине.
В течение трех лет, прошедших с тех пор, средства от продажи были заморожены на счете в банке Barclays — по слухам, из-за разногласий о том, как именно эти деньги должны быть потрачены. Абрамович, как утверждается, хочет, чтобы деньги пошли на благо "всем жертвам" войны, в том числе и тем, которые находятся в России. Правительство Великобритании настаивает, что их надо тратить только на гуманитарную помощь внутри Украины.
В заявлении, сделанном в понедельник вечером, правительство Великобритании заявило, что не смогло достичь соглашения с Абрамовичем и теперь рассматривает возможность привлечения его к суду, сообщает "Европейская правда".
"Правительство решительно настроено на то, чтобы средства от продажи футбольного клуба "Челси" были направлены на гуманитарные цели в Украине после незаконного полномасштабного вторжения России. Мы глубоко разочарованы тем, что до сих пор не удалось достичь согласия с господином Абрамовичем по этому поводу", – говорится в совместном заявлении канцлера казначейства Рэйчел Ривз и министра иностранных дел Дэвида Лэмми.
В заявлении также отмечается, что хотя "двери для переговоров будут оставаться открытыми", Великобритания готова при необходимости добиваться через суд того, чтобы Украина "смогла воспользоваться этими средствами как можно быстрее".