Британия готова отсудить у Романа Абрамовича деньги от продажи "Челси", чтобы передать их Украине
фото: ZUMAPRESS.com
Роман Абрамович приобрел клуб "Челси" в 2003 году за £140 млн и владел клубом до 2022 года.
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Британия готова отсудить у Романа Абрамовича деньги от продажи "Челси", чтобы передать их Украине

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Otkrito.lv

Правительство Великобритании заявило, что может подать в суд на российского олигарха Романа Абрамовича, чтобы добиться передачи 2,34 млрд фунтов стерлингов (3,2 млрд долларов) из средств, вырученных от продажи футбольного клуба "Челси", на гуманитарные цели в Украине.

После вторжения России в Украину правительство Великобритании позволило Абрамовичу, в отношении которого были введены санкции за связь с Владимиром Путиным, продать "Челси" при условии, что 2,5 млрд фунтов стерлингов от продажи будут пожертвованы благотворительным организациям, которые помогают пострадавшим от войны в Украине.

В течение трех лет, прошедших с тех пор, средства от продажи были заморожены на счете в банке Barclays — по слухам, из-за разногласий о том, как именно эти деньги должны быть потрачены. Абрамович, как утверждается, хочет, чтобы деньги пошли на благо "всем жертвам" войны, в том числе и тем, которые находятся в России. Правительство Великобритании настаивает, что их надо тратить только на гуманитарную помощь внутри Украины.

В заявлении, сделанном в понедельник вечером, правительство Великобритании заявило, что не смогло достичь соглашения с Абрамовичем и теперь рассматривает возможность привлечения его к суду, сообщает "Европейская правда".

"Правительство решительно настроено на то, чтобы средства от продажи футбольного клуба "Челси" были направлены на гуманитарные цели в Украине после незаконного полномасштабного вторжения России. Мы глубоко разочарованы тем, что до сих пор не удалось достичь согласия с господином Абрамовичем по этому поводу", – говорится в совместном заявлении канцлера казначейства Рэйчел Ривз и министра иностранных дел Дэвида Лэмми.

В заявлении также отмечается, что хотя "двери для переговоров будут оставаться открытыми", Великобритания готова при необходимости добиваться через суд того, чтобы Украина "смогла воспользоваться этими средствами как можно быстрее".

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