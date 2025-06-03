ВИДЕО: в Черногории туристка погибла на популярном аттракционе из-за приступа паники

По словам владельца парапланерной компании, перед полетом девушка была в хорошем настроении и не проявляла страха. Однако по неизвестным причинам во время полета она расстегнула ремни и снаряжение. Он предполагает, что это могло произойти в состоянии паники: "Прежде чем мы отправились в путь, она помахала своим друзьям на пляже, и они помахали в ответ. Все казалось в порядке. Мы не знаем, почему она отстегнула ремни безопасности и спрыгнула".