ВИДЕО: в Черногории туристка погибла на популярном аттракционе из-за приступа паники
В результате несчастного случая в городе Будва, Черногория, погибла 19-летняя сербская девушка, которая, занимаясь парасейлингом во время отпуска, впала в панику, расстегнула ремень безопасности и упала в Адриатическое море с высоты более 50 метров.
Несчастный случай произошел на прошлой неделе на побережье Будвы. В момент трагедии девушка по имени Тияна Радонич находилась в бесплатном полете на парасейлинге (когда человека, оснащенного парашютом, тянет лодка и с помощью ветра он взлетает в воздух, обычно на несколько десятков метров над водой), который ей предложило местное туристическое агентство в обмен на съемку рекламного видеоролика. В видео планировалось показать Тияну счастливой и радостной, парящей над Будванской ривьерой.
Очевидцы сообщают, что незадолго до падения девушка выглядела взволнованной и звала на помощь. На видеозаписи, сделанной перед трагедией, видно, как Тияна пытается расстегнуть ремень безопасности и спасательный жилет, после чего теряет равновесие, переворачивается и падает с высоты.
19 yaşındaki TikTok fenomeni Tijana Radonjic, Karadağ'da bir turizm acentesinin tanıtım videosunu çektikleri esnada panik atak geçirip, havada emniyet kemerini çözmesi sonucu düşerek hayatını kaybetti. pic.twitter.com/A75pSj4Wib— Anlatılmayan Olaylar (@anlatilmayan_) June 2, 2025
По словам владельца парапланерной компании, перед полетом девушка была в хорошем настроении и не проявляла страха. Однако по неизвестным причинам во время полета она расстегнула ремни и снаряжение. Он предполагает, что это могло произойти в состоянии паники: "Прежде чем мы отправились в путь, она помахала своим друзьям на пляже, и они помахали в ответ. Все казалось в порядке. Мы не знаем, почему она отстегнула ремни безопасности и спрыгнула".
Полиция продолжает расследование и ожидает результатов медицинской экспертизы. Местные СМИ сообщают, что у девушки, возможно, случился панический приступ, но рассматриваются и другие возможные версии произошедшего.